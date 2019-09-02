تجديد حبس عاطل بتهمة الاتجار فى الهيروين بمدينة 6 أكتوبر

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر، حبس عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.



كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم "عامر.خ"، 22 سنة، نزيل إحدى دور الأيتام، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 18 جرامًا، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها، والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

