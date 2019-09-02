العراق: تدمير مقر لـ"داعش" فى ديالى

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الإثنين، تدمير مقر تابع لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالي غربي العراق.



وأفادت الوزارة- في بيان لها أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية ـ إن القوات الأمنية تمكنت بناء على معلومات استخباراتية من مداهمة وتدمير مضافة لتنظيم "داعش" الإرهابى فى منطقة العظيم بمدينة ديالى العراقية، مشيرة إلى ضبط عدد كبير من العبوات الناسفة وقذائف الهاون وملابس عسكرية لداعش داخل المضافة.



وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية- في وقت سابق- انطلاق المرحلة الرابعة من عملية "إرادة النصر" بصحراء محافظة الأنبار ومناطق ديالى، وذلك للقضاء على فلول تنظيم "داعش" الإرهابي وإنهاء تهديده للبلاد.