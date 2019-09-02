مقتل 6 أشخاص فى تفجير انتحارى بولاية "قندوز" الأفغانية

أعلنت مصادر أفغانية، الإثنين، مقتل ستة أفراد من القوات الأفغانية في تفجير انتحاري استهدف وحدة تابعة لهم بضاحية في ولاية "قندوز" قرب طريق سريع يربط الولاية بالولايات الأخرى من بينها العاصمة كابول.



وذكرت شبكة "طلوع" الأفغانية، أن وزارة الداخلية الأفغانية أكدت في بيان رسمي الهجوم، إلا أنها لم تدلِ بمزيد من التفاصيل.



وأشارت الشبكة إلى أن هذا الهجوم يأتى فى أعقاب أيام من الهجوم الذي شنته حركة "طالبان" الإرهابية على "قندوز"، والتي أسفرت عن مقتل 56 مسلحًا لطالبان، حسبما أعلنته وزارة الداخلية.



يُذكَّر أن 20 شخصًا من قوات الأمن الأفغانية و5 مدنيين على الأقل لقوا حتفهم أيضًا خلال هذه الهجمات.