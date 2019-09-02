اللجنة الأوليمبية تدعو للتصويت للجندى فى استفتاء أفضل رياضى بالعالم

دعت الجنة الأوليمبية الجماهير لمساندة البطل المصرى أحمد الجندى ذى الـ19 عاما والتصويت لصالحه فى استفتاء الاتحاد الدولى للخماسى الحديث لاختيار أفضل رياضى للعبة فى العالم عن 2019.



وأكد رئيس الاتحاد الخماسي أن أحمد الجندى هو المرشح الأول للفوز بالجائزة التى ينافسه عليها كل من الألمانى كريستيان زينكلير 23 عاما والصينى لى شو هوان 23 عاما أيضا.



وأضاف أن البطل أحمد الجندى ابن مصر هو الممثل الوحيد للعرب وأفريقيا فى تلك المنافسة ويحتاج إلى كل صوت من أجل التفوق وتحقيق إنجاز رياضى تاريخى جديد.



وكان الاتحاد الدولى للخماسي الحديث قد فتح باب التصويت الإلكترونى فى هذا الاستفتاء عبر موقعه الرسمى على الانترنت

