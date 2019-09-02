وزيرة الاستثمار تبحث تشجيع الاستثمارات اليابانية في مصر

التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع تاكاكي نيتُّو - المدير التنفيذي لمعهد اليابان للاستثمارات الخارجية “JOI”.



وبحث الجانبان قيام المعهد بتشجيع الاستثمارات اليابانية إلى مصر، من خلال المجلة الاقتصادية الدورية للمعهد والتي تستهدف مجتمع الأعمال الياباني.



وبدوره أشاد المدير التنفيذي للمعهد بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لليابان، كما رحب بالإطلاع على قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية باللغة اليابانية، وكذا المطبوعات الترويجية الورقية والمعلومات الترويجية الإلكترونية والتي تم إعدادها باللغة اليابانية عن العاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات القومية الكبرى، المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية الجديدة، المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية، مراكز خدمات المستثمرين والخدمات المتنوعة المقدمة للمستثمرين بداخلها، والفرص الاستثمارية الواعدة والمتنوعة بمصر.



و أشار المدير التنفيذي للمعهد إلى عزمه على نشر تغطية خاصة بالعدد القادم للمجلة الاقتصادية الدورية للمعهد - والتي تحمل نفس اسم المعهد - وذلك بشأن مشاركة مصر في فعاليات قمة التيكاد السابعة، سعيًا إلى تعريف مجتمع الأعمال الياباني بالتطورات الإيجابية التي يشهدها مناخ الاستثمار في مصر.



ووجهت الوزيرة الدعوة إلى رئيس المعهد للمشاركة في فعاليات مؤتمر أفريقيا 2019 في إشارة إلى الأهمية التي يكتسبها المؤتمر هذا العام، في ظل تولي رئيس الجمهورية للاتحاد الإفريقي.

