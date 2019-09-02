"المواد الغذائية": صرف 15% من مقررات التموين لشهر سبتمبر

قال محمد شحاتة، عضو شعبة المواد الغذائية، بغرفة كفر الشيخ التجارية، إنه تم صرف نسبة 15% من مقررات التموين لشهر سبتمبر الجاري لليوم الثاني على التوالي، لافتًا إلى أن التاجر التمويني صرف الاستعاضة الأولى بتكرار صرف السلع من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة.



وأوضح شحاتة في تصريح خاص لـ"الدستور" أن هناك تباطؤا في تفعيل "سيستم" شركات الكروت الذكية لصرف مقررات التموين لشهر سبتمبر الجاري، للمستفيدين من أصحاب البطاقات، ويستغرق نحو 10 دقائق للبطاقة الواحدة.



وأشار إلى أن التاجر التمويني يصرف 8 استعاضات بتكرار صرف السلع على مدار الشهر، بواقع صرف استعاضتين أسبوعيًا حسب قيمة التأمين المدفوع لصالح السلع التموينية بنسبة الـ25%.