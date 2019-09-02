"ونصف آخر لي".. كتاب جديد لـ شهيرة جلال ونضال بدر عن دار الهالة

صدر حديثا عن دار الهالة للنشر والتوزيع كتاب "نصف آخر" لكل من الكاتبة شهيرة جلال، والرسام نضال بدر.



وجاء على ظهر الغلاف: "ونصف آخر لي" تجربة إبداعية مختلفة، هي امتزاج لفني الكتابة والرسم، الرقص والتأمل، الحرب والسلام مع النفس. خواطر تم ترجمتها من خلال الخطوط المكتوبة يدويًا لتنقل احساس الكلمة فتسعد عين القارئ في كل صفحة.



الكتاب يخلق مكان آمن ويفرد مساحة للقارئ ليعبرعن أفكاره وخواطره ورسوماته.



أما عن المؤلفان فشهيرة جلال هي كاتبة من مواليد القاهرة، أمضت حياتها الدراسية والمهنية مابين مصر والولايات المتحدة.



ونضال بدر هو معماري ومصمم ورسام وفنان خط عربي. امتدت تجربته الفنية الغنية لتشمل مصر والعديد من بلدان العالم.