تعاون روسى سورى بقيمة 250 مليون دولار

قال رئيس غرفة تجارة وصناعة جمهورية القرم "فلاديمير كليمينكو"، إنه تم توقيع عقود مع شركات سورية بقيمة 250 مليون دولار، وذلك خلال معرض دمشق الدولى المنعقد حاليًا فى سوريا.



وقال "كليمينكو"- اليوم الإثنين: "إن ممثلي القرم في معرض دمشق الدولي بنسخته الحالية وقعوا عقودًا مع شركات سورية، على أن يتم اعتماد العملات الوطنية في الحسابات التجارية في إطار هذه العقود".



وأضاف، أن الجانبين اتفقا على توريد المعدات الصناعية الخاصة بالنفط والتعدين إلى سوريا، وفي المقابل سيتم استيراد الفوسفات والنحاس الخام من سوريا إلى القرم.



ووقعت سوريا وجمهورية القرم الروسية - في وقت سابق على هامش المعرض الدولي المنعقد حاليًا في دمشق - اتفاقية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بينهما، شملت إنشاء بيت تجاري وشركة ملاحة للقطاع الخاص، وتبادل المشاركات في المعارض.



ويعد معرض دمشق الدولي من أقدم وأعرق وأكبر المعارض الدولية في الشرق الأوسط، حيث تشارك في دورات المعرض عشرات الدول من مختلف قارات العالم وآلاف الشركات السورية والعالمية.