مطروح تبدأ إصدار تراخيص صيد الطيور المهاجرة

صدق محافظ مطروح، اليوم الاثنين، على بدء إصدار تراخيص صيد الطيور المهاجرة اعتبارا من أول سبتمبر وحتى 10 نوفمبر المقبل.



وقال مدير إدارة البيئة طاهر السنيني، إن المحافظة بدأت اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري في استخراج تراخيص الصيد للمواطنين من خلال مجالس المدن بعد دفع المواطنين للرسوم المقررة، وذلك بالتعاون مع قوات حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية، استعدادا لموسم هجرة الطيور البرية القادمة من أوروبا في الفترة من منتصف أغسطس وحتى 10 نوفمبر المقبل طبقا للقرار رقم 209 لوزارة البيئة وطبقا للاشتراطات المنظمة لذلك.



وأضاف مدير البيئة أنه تم مخاطبة كافة مراكز ومدن المحافظة للبدء في إصدار تراخيص الصيد، تمهيدا لقيام الأهالي بنصب الشباك في الأماكن التي يتوافد عليها الطيور.



جدير بالذكر أن صيد الطيور التي تهاجر من أوروبا في هذا التوقيت مع بداية موسم الخريف من كل عام، هواية مفضلة لدى أبناء الصحراء الغربية الذين يعدون لها وينتظرونها من عام إلى آخر، ويعد السمان والقمري من أهم الطيور المهاجر التي يحرص على صيدها أبناء الصحراء الغربية، بالإضافة إلى طيور أبوصفر والشحيم والدجنوش.