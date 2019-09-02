تأجيل اجتماع "التموين" مع "شعبة المخابز" الخاص بدراسة التكلفة الإنتاجية

قال عبد الرحمن عمر سكرتير الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، إنه تم تأجيل الاجتماع مع وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم؛ لدراسة التصور النهائي للشعبة العامة للمخابز للتكلفة الإنتاجية للخبز بسبب أجندة الوزير اليومية المكثفة بالاجتماعات والافتتاحات لمراكز السجل التجاري وأهلا مدارس، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد موعد آخر قبل نهاية الأسبوع الجاري بعد دراستها من خلال اللجنة العليا للمخابز، بحضور المهندس أحمد مهدي مستشار الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع والمهندس محمد توفيق رئيس الإدارة المركزية للتوزيع.



وأضاف "عمر" في تصريح لـ"الدستور"، أن التكلفة الإنتاجية للخبز الحالية 180 جنيها ليست مناسبة، واصفا إياها بأنها غير عادلة، ولا تغطي المستلزمات الإنتاجية للخبز في ظل ارتفاع أسعار الخدمات والمياه والكهرباء والسولار، لافتا إلى أن المخابز تعمل بشكل منتظم في الإنتاج اليومي من خلال 31 ألف مخبز منتشرين على مستوى الجمهورية.