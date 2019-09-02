"خدمات المستثمرين" يُصدر أول بطاقة قيد في سجل المُصدّرين

أصدر مركز خدمات المستثمرين التابع لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم، أول بطاقة قيد في سجل المُصدّرين، لصالح شركة فسيلة للتجارة "شركة مساهمة مصرية".



ويضم مركز خدمات المستثمرين ممثلي 66 جهة حكومية، منها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وتُصدر هذه الجهات كافة التراخيص للمستثمرين بشكل مُميكن في وقت قصير، منذ افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المركز، في فبراير 2018، بهدف التيسيير على المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصر.