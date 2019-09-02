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مصر

"تجارة الجملة": قوافل تموينية لشمال سيناء لتأمين احتياجاتها من السلع

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 04:31 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صلاح عامر
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قال خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم إطلاق قافلة تموينية جديدة إلى محافظة شمال سيناء خلال الأسبوع الماضي، لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية لتغطية احتياجات المواطنين وتأمين الأرصدة الاحتياطية من السلع.

وأوضح "عبد الله"، في تصريح لـ"الدستور"، أن الشركة تقوم بضخ كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية التي تشمل طرح السكر بـ9.5 جنيه والأرز بـ9 جنيهات والمكرونة بسعر 720 قرشا والزيت بسعر يتراوح ما بين 19 جنيها لأصناف الخليط وزيت العباد بسعر 20 جنيها للتر الكامل.

ولفت إلى أنه يتم التواصل مع مديرية تموين شمال سيناء وإرسال القوافل التموينية بشكل منتظم لتوفير جميع الاحتياجات للمواطنين.

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