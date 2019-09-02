فى ظل المقاطعة.. أمير الكويت يتسلم رسالة خطية من "تميم"

تسلم أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رسالة خطية من أمیر قطر تميم بن حمد آل ثان، وذلك خلال استقباله جاسم بن حمد بن خلیفة آل ثانى، الممثل الشخصي لأمیر قطر، بحضور رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، ونائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الخارجیة الكويتى، الشیخ صباح الخالد الحمد الصباح.



تأتي رسالة أمير قطر إلى نظيره الكويتى، عقب رسالة الأخير إلى تميم بن حمد، حيث توجه رئیس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، الخمیس الماضى، إلى العاصمة القطریة الدوحة، لنقل رسالة من أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد، إلى الأمير القطري.



يأتى ذلك في ظل استمرار الأزمة القطرية التي دخلت عامها الثالث، بعد أن أعلنت دول الرباعي العربى لمكافحة الإرهاب "السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر"، في الخامس من يونيو 2017، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب تعاونها مع إيران ودعمها الإرهاب، وهو ما تتنصل منه الدوحة حتى الآن، فيما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنهاء الخلاف.