الفيوم: الكشف على 8 آلاف طالب مستجد ضمن "100 مليون صحة"

بحث القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، الدكتور محمد عيسى، مع وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتورة آمال هاشم، سبل التعاون لإجراء الكشف عن فيروس سي ضمن الكشف الطبي على حوالي 8 آلاف طالب مستجد بالجامعة، وذلك في إطار استكمال المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".



وأكد عيسى- خلال اللقاء الذي عُقد اليوم الإثنين- حرص إدارة الجامعة على توفير كل الأجهزة الطبية الحديثة بالمستشفيات الجامعية ومستشفى الطلبة على وجه الخصوص؛ لإجراء الكشف الطبي على الطلاب الجدد.



من جهته.. قالت الدكتورة آمال هاشم: "إن مديرية الصحة ساهمت خلال المبادرة في توفير 10 فرق مدربة من الأطباء لفحص الطلاب المستجدين بالجامعة للكشف عن فيروس "سي" خلال الفترة من 2 سبتمبر الجاري وحتى 15 أكتوبر المقبل بمختلف كليات الجامعة".