غدًا.. المنتخب الأردني للسلة يلتقي نظيره الفرنسي بكأس العالم

يلتقي المنتخب الأردني لكرة السلة نظيره الفرنسي، غدًا الثلاثاء، في المباراة التي تقام في إطار منافسات كأس العالم 2019 المقامة حاليًا في الصين.



وتعتبر هذه المباراة الثانية للمنتخب في البطولة، حيث خسر أمس الإثنين، أمام منتخب جمهورية الدومنيكان بانتظار مباراته أمام فرنسا غدًا قبل أن يختتم منافساته في المجموعة السابعة بلقاء منتخب ألمانيا الخميس المقبل.