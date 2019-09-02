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اقتصاد

قناة السويس: عبور 1678 سفينة خلال أغسطس الماضى

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 04:19 م
جريدة الدستور
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أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، الإثنين، أن حركة الملاحة بقناة السويس خلال أغسطس الماضي، سجلت عبور ألف و678 سفينة من الاتجاهين.

وأشار "ربيع" في بيان صحفي إلى أن إجمالي الحمولات العابرة قد بلغت خلال الشهر الماضى 105 ملايين و900 ألف طن.

وقال إن قناة السويس الجديدة منذ افتتاحها قبيل 4 أعوام مضت، أسهمت في التعامل مع تنامي حركة التجارة العالمية، وزيادة أبعاد وحمولات السفن العابرة، خصوصًا سفن الحاويات، بجانب زيادة القدرة التنافسية للقناة ورفع تصنيفها بزيادة طول الأجزاء المزدوجة بما انعكس إيجابًا على خفض زمن العبور من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط وتقليل زمن الانتظار بالمجرى الملاحي، وبالتالي خفض تكلفة الرحلة للسفن العابرة ورفع معدلات الأمان الملاحي بوجود قناة بديلة في حالة الطوارئ، وهو ما ثبتت جدواه خلال الأربعة أعوام الماضية والقضاء على المنافسة من أي قناة بديلة أو مشروع ملاحي آخر.

وأضاف أن قناة السويس تعتبر هي الاختيار الرئيسي لحركة التجارة العالمية، وخطوة رئيسية لتحقيق مشروع مصر القومي للتنمية بمنطقة القناة، خاصة أنها تعمل على زيادة العملة الصعبة بما يخدم الاقتصاد المصري.

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