تجديد حبس تاجر قتل زوجته فى المطرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، الإثنين، تجديد حبس تاجر 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل زوجته في المطرية.



وكان قسم شرطة المطرية قد تلقى بلاغًا بوصول جثة ربة منزل عمرها 33 سنة، متوفاة إلى مستشفى الزيتون التخصصي.



ووجه اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بانتقال أجهزة الأمن، فعثروا على جثة ربة منزل عمرها 39 سنة، وتبين أن جسدها به آثار اعتداء وضرب.



وبسؤال زوجها تاجر خردة، 33 سنة، اتهم أحد الأشخاص بمنطقة سكنة في المطرية بالتعدي على زوجته بالضرب المبرح بسبب خلافات بينهم.



ودلت تحريات رجال المباحث على عدم صحة أقوال الزوج، وأنه وراء ارتكاب الحادث لشكه في سلوك زوجته.



وتبين أن الزوج تخلص من المجني عليها بعد التعدي عليها بالضرب باستخدام قطعة خشبية بعدما أخبره نجله الصغير بأنه سمع والدته تتحدث مع شخص آخر فى التليفون وعندما واجهها نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى عليها فيها بالضرب حتى توفيت.



وألقى القبض على المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.