استقرار الريال السعودى بختام التعاملات

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية، اليوم الإثنين، حيث سجل سعره عند 4.39 جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.



فيما جاء سعر الريال في عدد آخر من البنوك، كالتالي:



سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

4.39 جنيه للشراء.

4.43 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى البنك الأهلي المصري

4.40 جنيه للشراء.

4.42 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.39 جنيه للشراء.

4.42 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.33 جنيه للشراء.

4.47 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.36 جنيه للشراء.

4.42 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib

4.37 جنيه للشراء.

4.42 جنيه للبيع.