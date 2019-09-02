«ليلة فى المتحف».. سوسن بدر تخضع لجلسة تصوير لمجلة «بازار»

وخضعت الفنانة الكبيرة سوسن بدر لجلسة تصوير بفيديو تحت عنوان: «ليلية فى المتحف«، أطلت خلاله بأكثر من فستان، حيث ارتدت فستانًا باللون الأزرق، وآخر باللون الأرجوانى، وفستانًا ثالثًا باللون الذهبى، وجامبسوت باللون الأبيض.



أعربت الفنانة سوسن بدر عن سعادتها باختيارها لغلاف مجلة بازار harpers bazaar بنسختها العربية، وشاركت معجبيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور انستجرام مجموعة من الصور وفيديو لصالح المجلة.وظهرت فى الصورة بجانب تمثال فرعوني للملكة «نفرتيتى» ما أظهر تشابه كبير بينهما سواء فى الملامح، أو تقاسيم الوجه.وعلقت سوسن على الصورة قائلة «سعيدة جدًا بظهوري في مجلة بازار لأول مرة.. إن شاء الله الصور تعجبكوا»، وكتبت عنها مجلة بازار، أن سوسون بدر أعادت تغيير قواعد الجمال من جديد عندما قررت التوقف عن صباغة شعرها، وأطلت باللون الأبيض الفضى الذي يتناسب مع مرحلتها العمرية الحالية، وأظهرت جمال ملامحها التى تتناسب وطبيعة الأدوار التى تقوم بها.