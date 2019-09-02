النصر السعودى يقطع إعارة ثنائى الشباب ويسجلهما بقائمته

أعلن نادي النصر السعودي، الإثنين، تسجيل الثنائي الشاب، صالح الوحيمد وأيمن يحيي، ضمن قائمة الفريق الأول للكرة بالنادي العاصمي.



وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة العالمي، سجلت صالح الوحيمد، بقائمة أصفر العاصمة، بعد إلغاء اتفاقية إعارته إلى نادى أبها.



وكان نادي أبها قد أعلن مطلع يوليو الماضي، استعارة الحارس الشاب، موسمًا واحدًا، لكنَّ نصر نتوس ألغى الصفقة؛ لحاجته إلى خدماته.



وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن الأصفر قيد أيضًا المهاجم الشاب، أيمن يحيى بقائمة الفريق الأول، علمًا أن فريق درجة الشباب وقع قبل شهر عقده الاحترافي الأول، ومدته خمسة مواسم.