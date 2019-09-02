صحفى كويتى: مصر قلب العرب النابض

قال زهير العباد الصحفي الكويتي، قد كان هناك حشد ضخم ضم عددًا كبيرًا من الإعلاميين والصحفيين لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي في الكويت، مشيرًا إلى أن العلاقات بين مصر والكويت تاريخية.



وأضاف «العباد» أن مصر هي قلب العرب النابض، واستقرارها هو استقرار لجميع الدول العربية الخليجية.



ولفت إلى أن مكافحة الإرهاب والتطرف، والتعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار تعد أهم الملفات التي تم النقاش حولها خلال زيارة السيسي للكويت، مضيفًا أن الدولة الكويتية فرحت بشكل كبير بزيارة الرئيس السيسي، ولقائه أمير الكويت، حيث تملك مصر بعدًا اجتماعيًا واقتصاديًا كبيرًا للأمة العربية.



وتابع «العباد» أن زيارة الرئيس السيسي شملت الكثير من المباحثات حول ملف مكافحة الإرهاب والعنف بالمنطقة، فضلًا عن مناقشة الكثير من المشروعات الاستثمارية الكبرى.