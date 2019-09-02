أمير توفيق يكشف بنود عقد الأهلى مع المدرب الجديد

كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، عن تفاصيل التعاقد مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق.



وقال "توفيق" في تصريحات صحفية: مدة التعاقد مع فايلر موسم قابل للتجديد، كما أن هناك بندًا في العقد يمنحنا الحق في فسخه دون دفع شرط جزائي إذا لم نفز بالدوري المصري أو دوري أبطال إفريقيا.



وكان الأهلي قد أعلن التعاقد مع السويسري فايلر وجهازه الأجنبي المعاون، الذي يضم ديفيد سيزا مدربًا عامًا، وتوماس بينجيللى، مدرب أحمال، وميشيل ياناكونى، مدرب حراس مرمى، وسيد عبدالحفيظ في منصبه مديرًا للكرة، سامي قمصان، مدربًا مساعدًا.



ونفي أمير توفيق التقارير التي أفادت بتقاضي الجهاز الفني الجديد 2.2 مليون يورو كراتب سنوي.



من ناحية أخرى، يواصل الأهلي تدريباته، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 سبتمبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.