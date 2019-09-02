المشدد لصاحب محل ذهب للاتجار بالمخدرات في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالمنعم الشناوي، بمعاقبة صاحب محل ذهب بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين شريف أحمد فؤاد، وعبدالحميد مصطفى هندي، وأمانة سر عبدالجليل خليفة، وإبراهيم مطر.



ترجع أحداث القضية رقم 4358 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن ضبط شخص بحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.



وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن قيام المتهم "ن.ع.س"، 35 سنة، صاحب محل ذهب، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمخدرات، الحشيش، وتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطة بالطريق الصحراوي.



وعقب تفتيش السيارة قيادته عثر على حقيبة سوداء بداخلها 50 طربة حشيش، وهاتف محمول للاتصال بعملائه، ومبالغ مالية حصيلة نشاطه الإجرامي.



تم إلقاء القبض عليه وعرضه على النيابة التي أحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.