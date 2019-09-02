حارس "العهد" يغادر المستشفى ويغيب عن مواجهة الجزيرة الأردنى

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي ​العهد​ عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن حارس النادي غادر المستشفى بعد علاجه من الإصابة.



وذكرت الصفحة ما يلي: "غادر حارس نادي العهد ومنتخب لبنان المستشفى بعد علاجه من الإصابة التي لحقت به خلال مباراة العهد والاتحاد السعودي في إياب الدور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.



ومن المفترض أن تمتد فترة النقاهة المترافقة مع الابتعاد عن أي احتكاك فترة لا تقل عن أسبوعين، على أن يقدر الطبيب المعالج بعدها إمكانية عودته إلى التمارين المنفردة أم لا.



وبالتالي أصبح مؤكدًا غياب "خليل" عن مباراة السوبر مع الأنصار في 14 سبتمبر الجاري، مع إمكانية غيابه أيضًا عن المباراة الأولى في نهائي غرب آسيا أمام الجزيرة الأردني التي ستجري في الأردن في ٢٤ سبتمبر.