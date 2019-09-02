باريس سان جيرمان: رحيل نيمار مقابل 300 مليون يورو

جدد نادى باريس سان جيرمان الفرنسي، رفضه بيع نجمه البرازيلى نيمار دا سيلفا، لنادى برشلونة الإسباني، خلال الميركاتو الصيفى الحالى، وذلك على لسان رئيسه القطرى ناصر الخليفى.



وتحدت الخليفى لصحيفة «لوبارزيان» الفرنسية عن مستقبل نيمار قائلًا: «لم يصل إلينا العرض الضخم الذى من أجله، نسمح لنيمار بالرحيل، فالنجم البرازيلى يمكنه الرحيل فى حال وصول عرض بقيمة 300 مليون يورو».



وأضاف رئيس النادى الباريسي: «نيمار سيبقى مع الفريق، طالما أن العرض الذى نريده لم يصل إلينا».



وحاول البارسا كثيرًا خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، والتى سوف تنتهى مساء اليوم الاثنين، إعادة النجم البرازيلى للفريق الكتالونى من جديد، ولكن المطالب المادية للنادى الباريسي، حالت دون إتمام الصفقة.



وكان نيمار قد انضم لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، فى صيف عام 2017 من نادى برشلونة، فى صفقة قياسية وصلت قيمتها إلى 222 مليون يورو، جعلته اللاعب الأغلى فى تاريخ كرة القدم.