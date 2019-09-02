الإثنين 02 سبتمبر 2019 الموافق 03 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

باريس سان جيرمان: رحيل نيمار مقابل 300 مليون يورو

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 04:03 م
نيمار
نيمار
وكالات
طباعة
جدد نادى باريس سان جيرمان الفرنسي، رفضه بيع نجمه البرازيلى نيمار دا سيلفا، لنادى برشلونة الإسباني، خلال الميركاتو الصيفى الحالى، وذلك على لسان رئيسه القطرى ناصر الخليفى.

وتحدت الخليفى لصحيفة «لوبارزيان» الفرنسية عن مستقبل نيمار قائلًا: «لم يصل إلينا العرض الضخم الذى من أجله، نسمح لنيمار بالرحيل، فالنجم البرازيلى يمكنه الرحيل فى حال وصول عرض بقيمة 300 مليون يورو».

وأضاف رئيس النادى الباريسي: «نيمار سيبقى مع الفريق، طالما أن العرض الذى نريده لم يصل إلينا».

وحاول البارسا كثيرًا خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، والتى سوف تنتهى مساء اليوم الاثنين، إعادة النجم البرازيلى للفريق الكتالونى من جديد، ولكن المطالب المادية للنادى الباريسي، حالت دون إتمام الصفقة.

وكان نيمار قد انضم لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، فى صيف عام 2017 من نادى برشلونة، فى صفقة قياسية وصلت قيمتها إلى 222 مليون يورو، جعلته اللاعب الأغلى فى تاريخ كرة القدم.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 23 ساعة

مصدر أمنى يكشف تفاصيل جديدة حول الشاب المتهم بقتل أمين شرطة فى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

"رويترز": انخفاض فاتورة دعم الوقود فى مصر إلى 5.15 مليار دولار

الآن

اكثر مشروعات العاصمة الادارية مبيعا خلال الربع قبل الاخير من 2019

منذ حوالي 8 ساعات

تبادل إطلاق نار بين الأمن وعناصر إرهابية بولاية القصرين بتونس

ads

الصور

image description

مباراة صعود الزمالك لنهائي كأس مصر

image description

عمر خيرت وفرقة سوهاج يختتمان مهرجان محكى القلعة

image description

شاهد.. 20 صورة من جنازة والدة أحمد نظيف

image description

دينا الوديدي ومحمد حسن يتألقان في حفل محكى القلعة

image description

بيراميدز يعبر إلى نصف نهائى الكأس بثنائية أمام حرس الحدود

الأكثر قراءة

أسرار الزعيم.. لماذا غضب عادل إمام من وحيد حامد؟

اكثر مشروعات العاصمة الادارية مبيعا خلال الربع قبل الاخير من 2019

مصدر أمنى يكشف تفاصيل جديدة حول الشاب المتهم بقتل أمين شرطة فى الزمالك

"رويترز": انخفاض فاتورة دعم الوقود فى مصر إلى 5.15 مليار دولار

أيام زمان

في ذكرى الراحلة كوثر رمزي.. تعرف علاقتها بـ مقتل الفنانة ذكرى

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

لماذا يطلق المصريون على الجبنة المثلثات اسم "نستو"؟ (فيديو)

كاميليا "أيقونة الجمال".. ماتت محترقة وتصارع عليها الدنجوان والملك فاروق

الصحة

في البصرة سنويا .. المئات يصابون بالسرطان

ابتكار جديد يحدث ثورة في عالم الأسنان

دراسة تنصح بعدم إعطاء الأسبرين للأصحاء فوق الـ 70 عاما

إصابة المئات من المهاجرين المحتجزين في أمريكا بالنكاف

الرئيس نيوز

وزير الدفاع يفتتح المرحلة النهائية من تطوير النظام الإشارى لقوات حرس الحدود

بعد ملاحقة نادي القضاة لورثة "مرسي".. محامي يكشف تفاصيل سداد ديون التركة

"إرهاب الدولة العثمانية" يثير أزمة دبلوماسية بين تركيا ولبنان

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة.. ورأس المال يسجل 779,3 مليار جنيه

منوعات

ألمانيا تحتفل بولادة أول صغيرين لباندا عملاقة

الدوقة تتخذ قرارا صارما يتعلق بوالدها وطفلها

غانا تزود شرطة المرور بالأسلحة للدفاع عن النفس

نمط الحياة الخامل والكسل مرتبطان بمضاعفة خطر الوفيات

كشكول

وزير التنمية المحلية: نسقنا مع المحافظات لإقامة معارض مستلزمات مدرسية

"مرتضى" يتفقد التنسيق الداخلي لـ"آداب عين شمس".. والنتيجة خلال 15 يوما

رئيس جامعة عين شمس يناقش تطوير مركز خدمات الإعاقة مع " إيمداست"

"شعراوي": معرض العودة للمدارس بتكليفات من رئيس الجمهورية

إسلام سياسي

كتب تركية تطيح بعميد كلية اللغات والترجمة بالأزهر ورئيس قسم

بلاغ يتهم نجل القرضاوي بالتخابر لتجنيد عناصر إرهابية ضد مصر

شباب الإرهابية يهاجمون القادة: "مش رجالة".. و"منير عايش فى البرج العاجي"

"أويس شودري" داعشي أمريكي اعتقل قبل تنفيذه عملية إرهابية


زيت وسكر

تفاصيل لقاء وزيرة التخطيط مع ممثلي مجموعة “كيري”

وقف صرف السلع التموينية لهذا الفئة من المواطنين بداية

تطوير 3 مراكز وتجهيز 10 ورش للتفصيل وتوفير لتوفير “حياة كريمة” للمعاقين

غدًا..”القوى العاملة” تُطلق مع “صناع الخير” قافلة “عنيك في عنينا” بالعلمين

مقالات الرأي
ماجد حبته
نكسة 67.. هلاوس أردنية
عمرو خالد
منازل الدعاء إلى لله
سيد عبدالقادر
«أم الديمقراطية» على أسنة الرماح
مؤمن المحمدي
هى دى المشكلة
المزيد

الثقافة

ختام مهرجان باتراس الدولى الثانى للشعر بمشاركة مصرية

"شانت أفيديسيان".. الذاكرة المصرية بريشة أرمينية

«شجع واقرأ» تطرح مسابقة للقراءة

هيئة الكتاب تصدر "بيت التقدمي الأخير" لعبد الحميد البرنس

صفحتنا ع الفيس بوك