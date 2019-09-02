يوفنتوس يرغب فى التعاقد مع راكيتيتش

أعلن زلاتكو ​داليتش​ مدرب المنتخب الكرواتي، غياب نجم الوسط إيفان ​راكيتيتش​ عن الفريق خلال مباراتي سلوفاكيا وأذربيجان ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020.



وقال داليتش لصحيفة سبورت الاسبانية: «لقد تحدثت مع راكيتيتش، الذي لم يحسم مستقبله مع ناديه، وهو غير مستعد حاليًا للعب مع المنتخب».



ويعيش راكيتيتش فترة صعبة قبل إغلاق سوق الانتقالات في أوروبا، حيث ارتبط اسمه بالرحيل عن صفوف البارشا.



وأفادت تقارير مؤخرًا، أن يوفنتوس بطل إيطاليا يرغب بضم الكرواتي، وبدوره يرغب راكي في الرحيل بسبب تقلص دوره مع البلوجرانا.