"التخطيط" توضح آليات تحديد سعر الصرف للعملات

أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن تحديد قيمة سعر صرف العملة الوطنية بالتبادل مع عملات البلاد الأخرى في سوق الصرف الأجنبي يتوقف على تفاعل الطلب على الصرف الأجنبي، طلبًا للعملة الوطنية.



وأضافت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أن مفهوم سعر الصرف يعبر عن سعر صرف عملة معينة بدلالة عملة أخرى بعدد الوحدات من هذه العملة الأخرى التي تساوي وحدة واحدة من هذه العملية المعينة.



وتابعت أن مثال ذلك سعر صرف الدولار الأمريكي بدلالة الجنيه المصري: 1 دولار = 17 جنيهًا مصريًا، بالمثل يمكن التعبير عن سعر صرف الجنيه المصري بدلالة الدولار الأمريكى، وفقًا للمثال السابق، ليكون 1 جنيه مصري = 0.058 دولار أمريكي.