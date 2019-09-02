ناتشو مونريال: أطمح للتألق مع ريال سوسيداد

أبدى الظهير الإسباني ناتشو مونريال، اليوم الاثنين، سعادته بالانتقال إلى ريال سوسيداد هذا الصيف قادمًا من آرسنال الإنجليزي.



وصرح مونريال خلال مؤتمر صحفي: «أشعر بسعادة بالغة، أنضم إلى سوسيداد بالكثير من الطموح والرغبة في التألق، أنا في حالة بدنية جيدة للغاية ودائما ما أردت اللعب هنا».



ورحل مونريال، الذي سيكمل في فبراير القادم عامه الـ 34، بعد ستة أعوام قضاها في صفوف الجانرز.



ووقع اللاعب الذي شارك بالفعل في مران فريقه الإسباني الجديد على عقد لمدة عامين سينتهي في يونيو 2021.