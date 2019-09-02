أشهر مدونى العالم يروجون للآثار المصرية عبر السوشيال ميديا

تواصلت مجموعة من الشباب المصري مع عدد من أهم المدونين والمؤثرين عالميًا على وسائل التواصل الاجتماعى والمتخصصين في مجال السياحة؛ لدعوتهم لزيارة مصر التي أصبحت وجهة لكثير منهم، والذين يتابعهم مئات الآلاف عبر صفحاتهم، ويسترشدون بآرائهم عند اتخاذ قرارات السفر.



فقد زار مصر المدون الأمريكى الشهير روري كريمر، والذي يتابعه مئات الآلاف حول العالم، بالتعاون مع أحمد وهبة، أحد المدونين المصريين، والذى اصطحبه في العديد من الأماكن التي زارها، مثل الأهرامات وقلعة صلاح الدين، وسهل حشيش، ودهب والجونة وغيرها من الأماكن السياحية.



وقال "كريمر": "لقد أعادت مصر الابتسامة الحقيقية إلى قلبي بعد أن أمضيت آخر عامين اصطنع السعادة"، ونالت الصور التي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به إعجاب عشرات الآلاف من متابعيه، وكانت وزارة السياحة قد استعانت بالمدون المصري أحمد وهبة فى المعارض السياحية الدولية، ومنها بورصة لندن وبورصة برلين.



كما قام مؤسسو موقع jovi travel السياحي الألماني، بزيارة مصر، وذلك بالتعاون مع كوكلا رفعت، إحدى المدونات المصريات، والتي اصطحبتهم في العديد من الأماكن السياحية في القاهرة والأقصر وشاطئ ألماظة بالساحل الشمالي، وقاموا بنشر العديد من الصور لهم من أمام الأهرامات، ومن معبد الأقصر ووادي الملوك، وقد وصفوا البحر في شاطئ ألماظة بأنه بنقاء "الكريستال"، وقالوا إن مصر هي مهد الحضارات، ولاقت الصور التي نشروها على إعجاب عشرات الآلاف من متابعيهم، وكانت المدونة المصرية «كوكلا رفعت» قد شاركت وزارة السياحة في الاحتفالية التي أقامتها في الأقصر بمناسبة يوم التراث العالمي في أبريل الماضي.



وأعاد موقع الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة Experience Egypt على "الإنستجرام" نشر الصور التي التقطها المدونين من الأماكن السياحية المختلفة.



وفي سياق متصل زار المدونان الشهيران الزوجان ريكاردو وكانديلا، منطقة الأهرامات بالجيزة، وشاطئ ألماظة بالساحل الشمالي، ونشرا العديد من الصور لهما، والتي نالت إعجاب الآلاف من متابعيهم، وقالا إن زيارة مصر كانت حلمًا بالنسبة لهما.



وقالت كانديلا: "لم أكن أتخيل أنني سأجد مثل هذه الجنة على أرض مصر"، وقال زوجها: "شكرًا مصر على كل شيء.. هذه الدولة أفقدتني عقلي بجمالها"، وأكد الزوجان على موقع Experience Egypt على "الإنستجرام"، أنهما سيقومان بزيارات عديدة لمصر لاستكشاف أماكن أخرى بها.



ومن الفلبين اختار المدون دي چى رازون مصر لتكون وجهته، حيث زار القاهرة والأقصر وأسوان وأبوسمبل، ونشر صوره التي لاقت إعجاب الآلاف من متابعيه، وقال رازون من أمام الأهرامات: "أنا لا أصدق أنني في مصر".



وأكدت المدونة السياحية سارة ريتشارد مؤسسة مدونة coffeethentravel على موقع "الإنستجرام"، أنها في مصر تشعر بالأمان، ودعت متابعيها لزيارة مصر، ونشرت صورها أمام أهرامات الجيزة وفي الأقصر والتي لاقت إعجاب الآلاف من المتابعين.



وعلى صعيد آخر قامت المدونة الروسية العالمية ناتالي عثمان، منذ أيام بالإشارة إلى مقال إيجابي نشرته إحدى الصحف الإنجليزية عن السياحة في مصر، وذلك على موقع التواصل الاجتماعى "الإنستجرام" الخاص بها، وأعربت عن شكرها لوزيرة السياحة لدعمها للمدونين والمؤثرين الذين يقومون بزيارة مصر وكتبت "مصرنا الجميلة".