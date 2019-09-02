الإثنين 02 سبتمبر 2019 الموافق 03 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أشهر مدونى العالم يروجون للآثار المصرية عبر السوشيال ميديا

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 04:45 م
جريدة الدستور
فاتن غلاب
طباعة
تواصلت مجموعة من الشباب المصري مع عدد من أهم المدونين والمؤثرين عالميًا على وسائل التواصل الاجتماعى والمتخصصين في مجال السياحة؛ لدعوتهم لزيارة مصر التي أصبحت وجهة لكثير منهم، والذين يتابعهم مئات الآلاف عبر صفحاتهم، ويسترشدون بآرائهم عند اتخاذ قرارات السفر.

فقد زار مصر المدون الأمريكى الشهير روري كريمر، والذي يتابعه مئات الآلاف حول العالم، بالتعاون مع أحمد وهبة، أحد المدونين المصريين، والذى اصطحبه في العديد من الأماكن التي زارها، مثل الأهرامات وقلعة صلاح الدين، وسهل حشيش، ودهب والجونة وغيرها من الأماكن السياحية.

وقال "كريمر": "لقد أعادت مصر الابتسامة الحقيقية إلى قلبي بعد أن أمضيت آخر عامين اصطنع السعادة"، ونالت الصور التي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به إعجاب عشرات الآلاف من متابعيه، وكانت وزارة السياحة قد استعانت بالمدون المصري أحمد وهبة فى المعارض السياحية الدولية، ومنها بورصة لندن وبورصة برلين.

كما قام مؤسسو موقع jovi travel السياحي الألماني، بزيارة مصر، وذلك بالتعاون مع كوكلا رفعت، إحدى المدونات المصريات، والتي اصطحبتهم في العديد من الأماكن السياحية في القاهرة والأقصر وشاطئ ألماظة بالساحل الشمالي، وقاموا بنشر العديد من الصور لهم من أمام الأهرامات، ومن معبد الأقصر ووادي الملوك، وقد وصفوا البحر في شاطئ ألماظة بأنه بنقاء "الكريستال"، وقالوا إن مصر هي مهد الحضارات، ولاقت الصور التي نشروها على إعجاب عشرات الآلاف من متابعيهم، وكانت المدونة المصرية «كوكلا رفعت» قد شاركت وزارة السياحة في الاحتفالية التي أقامتها في الأقصر بمناسبة يوم التراث العالمي في أبريل الماضي.

وأعاد موقع الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة Experience Egypt على "الإنستجرام" نشر الصور التي التقطها المدونين من الأماكن السياحية المختلفة.

وفي سياق متصل زار المدونان الشهيران الزوجان ريكاردو وكانديلا، منطقة الأهرامات بالجيزة، وشاطئ ألماظة بالساحل الشمالي، ونشرا العديد من الصور لهما، والتي نالت إعجاب الآلاف من متابعيهم، وقالا إن زيارة مصر كانت حلمًا بالنسبة لهما.

وقالت كانديلا: "لم أكن أتخيل أنني سأجد مثل هذه الجنة على أرض مصر"، وقال زوجها: "شكرًا مصر على كل شيء.. هذه الدولة أفقدتني عقلي بجمالها"، وأكد الزوجان على موقع Experience Egypt على "الإنستجرام"، أنهما سيقومان بزيارات عديدة لمصر لاستكشاف أماكن أخرى بها.

ومن الفلبين اختار المدون دي چى رازون مصر لتكون وجهته، حيث زار القاهرة والأقصر وأسوان وأبوسمبل، ونشر صوره التي لاقت إعجاب الآلاف من متابعيه، وقال رازون من أمام الأهرامات: "أنا لا أصدق أنني في مصر".

وأكدت المدونة السياحية سارة ريتشارد مؤسسة مدونة coffeethentravel على موقع "الإنستجرام"، أنها في مصر تشعر بالأمان، ودعت متابعيها لزيارة مصر، ونشرت صورها أمام أهرامات الجيزة وفي الأقصر والتي لاقت إعجاب الآلاف من المتابعين.

وعلى صعيد آخر قامت المدونة الروسية العالمية ناتالي عثمان، منذ أيام بالإشارة إلى مقال إيجابي نشرته إحدى الصحف الإنجليزية عن السياحة في مصر، وذلك على موقع التواصل الاجتماعى "الإنستجرام" الخاص بها، وأعربت عن شكرها لوزيرة السياحة لدعمها للمدونين والمؤثرين الذين يقومون بزيارة مصر وكتبت "مصرنا الجميلة".

موضوعات متعلقة

الآن

اكثر مشروعات العاصمة الادارية مبيعا خلال الربع قبل الاخير من 2019

منذ يوم

تحذير من السكتة الدماغية.. 7 أعراض لا تتجاهلها

منذ أقل من ساعتين

بوكي يتفوق على نجوم البريميرليج ويحصد جائزة لاعب الشهر

منذ حوالي 7 ساعات

"رويترز": انخفاض فاتورة دعم الوقود فى مصر إلى 5.15 مليار دولار

ads

الصور

image description

مباراة صعود الزمالك لنهائي كأس مصر

image description

عمر خيرت وفرقة سوهاج يختتمان مهرجان محكى القلعة

image description

شاهد.. 20 صورة من جنازة والدة أحمد نظيف

image description

دينا الوديدي ومحمد حسن يتألقان في حفل محكى القلعة

image description

بيراميدز يعبر إلى نصف نهائى الكأس بثنائية أمام حرس الحدود

الأكثر قراءة

أسرار الزعيم.. لماذا غضب عادل إمام من وحيد حامد؟

اكثر مشروعات العاصمة الادارية مبيعا خلال الربع قبل الاخير من 2019

مصدر أمنى يكشف تفاصيل جديدة حول الشاب المتهم بقتل أمين شرطة فى الزمالك

"رويترز": انخفاض فاتورة دعم الوقود فى مصر إلى 5.15 مليار دولار

أيام زمان

في ذكرى الراحلة كوثر رمزي.. تعرف علاقتها بـ مقتل الفنانة ذكرى

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

لماذا يطلق المصريون على الجبنة المثلثات اسم "نستو"؟ (فيديو)

كاميليا "أيقونة الجمال".. ماتت محترقة وتصارع عليها الدنجوان والملك فاروق

الصحة

في البصرة سنويا .. المئات يصابون بالسرطان

ابتكار جديد يحدث ثورة في عالم الأسنان

دراسة تنصح بعدم إعطاء الأسبرين للأصحاء فوق الـ 70 عاما

إصابة المئات من المهاجرين المحتجزين في أمريكا بالنكاف

الرئيس نيوز

وزير الدفاع يفتتح المرحلة النهائية من تطوير النظام الإشارى لقوات حرس الحدود

بعد ملاحقة نادي القضاة لورثة "مرسي".. محامي يكشف تفاصيل سداد ديون التركة

"إرهاب الدولة العثمانية" يثير أزمة دبلوماسية بين تركيا ولبنان

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة.. ورأس المال يسجل 779,3 مليار جنيه

منوعات

ألمانيا تحتفل بولادة أول صغيرين لباندا عملاقة

الدوقة تتخذ قرارا صارما يتعلق بوالدها وطفلها

غانا تزود شرطة المرور بالأسلحة للدفاع عن النفس

نمط الحياة الخامل والكسل مرتبطان بمضاعفة خطر الوفيات

كشكول

وزير التنمية المحلية: نسقنا مع المحافظات لإقامة معارض مستلزمات مدرسية

"مرتضى" يتفقد التنسيق الداخلي لـ"آداب عين شمس".. والنتيجة خلال 15 يوما

رئيس جامعة عين شمس يناقش تطوير مركز خدمات الإعاقة مع " إيمداست"

"شعراوي": معرض العودة للمدارس بتكليفات من رئيس الجمهورية

إسلام سياسي

كتب تركية تطيح بعميد كلية اللغات والترجمة بالأزهر ورئيس قسم

بلاغ يتهم نجل القرضاوي بالتخابر لتجنيد عناصر إرهابية ضد مصر

شباب الإرهابية يهاجمون القادة: "مش رجالة".. و"منير عايش فى البرج العاجي"

"أويس شودري" داعشي أمريكي اعتقل قبل تنفيذه عملية إرهابية


زيت وسكر

تفاصيل لقاء وزيرة التخطيط مع ممثلي مجموعة “كيري”

وقف صرف السلع التموينية لهذا الفئة من المواطنين بداية

تطوير 3 مراكز وتجهيز 10 ورش للتفصيل وتوفير لتوفير “حياة كريمة” للمعاقين

غدًا..”القوى العاملة” تُطلق مع “صناع الخير” قافلة “عنيك في عنينا” بالعلمين

مقالات الرأي
ماجد حبته
نكسة 67.. هلاوس أردنية
عمرو خالد
منازل الدعاء إلى لله
سيد عبدالقادر
«أم الديمقراطية» على أسنة الرماح
مؤمن المحمدي
هى دى المشكلة
المزيد

الثقافة

ختام مهرجان باتراس الدولى الثانى للشعر بمشاركة مصرية

"شانت أفيديسيان".. الذاكرة المصرية بريشة أرمينية

«شجع واقرأ» تطرح مسابقة للقراءة

هيئة الكتاب تصدر "بيت التقدمي الأخير" لعبد الحميد البرنس

صفحتنا ع الفيس بوك