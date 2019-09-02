ختام مهرجان باتراس الدولى الثانى للشعر بمشاركة مصرية

اختتمت أمس فاعليات مهرجان باتراس الدولي للشعر والتي تزامنت مع فترة الألعاب المتوسطية الساحلية في مدينة باتراس اليونانية، ومهرجان هذا العام يحمل عنوان «البحر الأبيض المتوسط 2019» ويستضيف 50 من الشعراء والشاعرات من 10 بلدان متوسطية مختلفة.



نظم مكتب باتراس للشعر مهرجان البحر المتوسط باتراس للشعر 2019 بالتعاون مع مركز باتيلوبونيزيان الوطني الرياضي في باتراس، ويشمل برنامج المهرجان أنشطة لمدة 4 أيام في مناطق مختلفة من باتراس، والتي تشمل قراءات شعرية وعروضًا تقديمية للصور وجولات بصحبة مرشدين ومعارض وتكريم. وأثمر الحدث عن نشر قصائد مختارة من قبل 50 مشاركًا (بثلاث لغات): بلغة كل فنان، باللغتين اليونانية والإنجليزية.



يشارك في المهرجان الشاعر المصري رفعت سلام والذي أسهم بشكل كبير في إثراء المكتبة العربية بترجماته لقصائد ومؤلفات شاعرين من أبرز شعراء اليونان قسطنطين كفافي ويانيس ريتسوس.



بدأ المهرجان بعزف النشيد الأوليمبي في منزل الشاعر كوستيس بالاماس وهو الشاعر الذي كتب النشيد الأوليمبي، وداخل المنزل سيتم عرض القطع الأثرية والوثائقية الأصلية من أولمبياد 1896 والوثائق المتعلقة بوقت النشيد الأوليمبي.



"مكتب الشعر" الجهة المنظمة للمهرجان والتابعة لمؤسسة الثقافة اليونانية تعمل على دعم الإبداع الشعري المعاصر والسجلات والمحفوظات ودراسة القصائد للشعراء الذين يعيشون وينتجون في اليونان الحديثة. كما تخدم وتشجع الفن الشعري في اليونان وخارجها. كما انشئت شبكة من المتعاونين من الهلنستيين والنقاد الأدبيين والشعراء الذين يساهم كل منهم بطريقته الخاصة في خلق المشهد الشعري اليوناني المعاصر. تشمل إنشاء جوائز جان مورس السنوية للشعر، ونادي جان مورس للشعر.