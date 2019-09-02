كارتيرون يتعهد بمعالجة الأخطاء بعد توديع كأس العرش

تعهد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للرجاء المغربي، بمعالجة الأخطاء الفنية التي ارتكبها فريقه خلال مواجهة نهضة الزمامرة.



وتمكن نهضة الزمامرة الصاعد حديثًا للدوري الاحترافي المغربي، من تفجير مفاجأة مدوية بإقصاء الرجاء البيضاوي من بطولة كأس العرش، بالفوز عليه بنتيجة 3-2، في إطار دور الـ 32.



وأكد كارتيرون خلال الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه جواد الزيات رئيس النادي، أنه لم يكن يتوقع الإقصاء المبكر من البطولة على ملعبه.



واعترف المدرب، أنه أساء التعامل مع بعض وقائع المواجهة، مما سهل مهمة الخصم في تسجيل 3 أهداف.



وفي الختام، وعد المدرب الفرنسي بأن يكون الرجاء عند حسن ظن أنصاره وتطلعاتهم لكسب الرهانات والتحديات المقبلة.