جامعة بنى سويف توقع بروتوكول تعاون مع "أنجل ييست" العالمية

أكد رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن، اليوم الإثنين، أهمية التدريب الميدانيّ للطلاب.



وبحث رئيس الجامعة مع المدير الإقليمي لمصنع أنجل ييست لإنتاج الخميرة بمنطقة الصناعات المتوسطة بمدينة بني سويف شرق النيل، سبل تدريب طلاب الجامعة من كل الكليات بالمصنع.



ونوه حسن- في بيان اليوم- بأهمية التدريب الميدانيّ للطلاب باعتباره وسيلة فعّالة لمساعدتهم على اكتساب قدرات ومهارات جديدة تُمكِّنهم من توسيع مفاهيمهم، وترسخ قدرتهم على الابتكار والإبداع، وتضيف لهم الخبرات من خلال الربطُ بين الجانب النظريّ من معرفة مكتسبة والجانب العَمَليّ.



وشدد على حرص الجامعة على تأهيل الأجيال الجديدة لمواكبة تطورات سوق العمل واحتياجاته من خلال الاستفادة بالكيانات الصناعية الكبرى بالمحافظة.



من جانبه، قال المدير الإقليمي لمصنع أنجل ييست، إن المجموعة تعتبر من بين أكبر 3 مصانع على مستوى العالم في إنتاج الخميرة، معربًا عن تطلعه إلى اجتذاب مزيد من الطلاب من مختلف الكليات والتخصصات للتدريب بالمصنع، بالإضافة إلى إمكانية التعاون مع الجامعة في المجالات التنموية والخدمية، وما يتعلق بتحسين الخدمات الحيوية للمجتمع المحيط بالجامعة.