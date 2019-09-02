الصحة تنفى نقص وسائل تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية

نفى مصدر بوزارة الصحة والسكان، نقص وسائل تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية، مؤكدًا أن الوزارة لديها مخزون استراتيجي من وسائل تنظيم الأسرة يكفي لمدة 6 أشهر، كما أنها تولي ملف تنظيم الأسرة اهتمامًا بالغًا وخاصة فى القرى الأكثر فقرًا، حرصًا على توفير حياة كريمة لهم.



وأوضح المصدر أن الوزارة أعدت بروتوكولا لتقديم خدمات ما بعد الولادة للسيدات فى المستشفيات على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون مع القطاع العلاجى بوزارة الصحة والتأمين الصحي وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمعاهد التعليمية، موضحة أن الهدف من البروتوكول هو سد الحاجة غير الملباة والحمل غير المخطط، حيث إن سيدة من ضمن 6 سيدات تحمل حملا غير مخطط وغير المرغوب فيه.



وكانت وزارة الصحة والسكان الصحة، قد أعلنت عن توفير 5 وسائل لتنظيم الأسرة بالوحدات الصحية، وهى " أقراص وحقن منع الحمل والوسائل الموضعية واللولب النحاسى وكبسولات تحت الجلد للسيدات والواقي الذكري للرجال".



كما تم توفير عدد كبير من مقدمي الخدمة داخل الوحدات الصحية والرائدات الريفيات لتوعية السيدات بأهمية تنظيم الأسرة، لافتة إلى أن الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لإتاحة الخدمات من خلال عيادات تنظيم الأسرة بوحدات الرعاية الأساسية والمستشفيات والتى يبلغ عددها ما يقارب 5600 عيادة ثابتة وأكثر من 500 عيادة متنقلة لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة بالأماكن الأشد احتياجًا من خلال مقدمي خدمة مدربين على تقديم هذه الخدمات لمن يطلبها، مشيرة إلى العمل أيضا على رفع الوعى للسيدات بالزيارات المنزلية من خلال الرائدات الريفيات والتى يقارب عددها 14000 رائدة ريفية على مستوى الجمهورية.