قيادات مطروح تبحث سبل سد العجز بالمدارس

عقد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اجتماعًا مع النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب، بحضور مسئولي إدارة الجودة بتعليم مطروح، لمناقشة الملفات التعليمية وسبل تطوير العملية التعليمية بالمدارس وبحث سبل سد العجز بالمواد الدراسية بالمدارس مترامية الأطراف.



وأكد وكيل تعليم مطروح حرص محافظ الإقليم ودعمه المتواصل لتعليم مطروح وحرصه الدائم على مصلحة الطلاب.



وأوضح أنه تمت مناقشة خطة المديرية لنشر ثقافة الجودة بكل مدارس المحافظة، وتوجيه العاملين بإدارة الجودة وأقسامها المختلفة بالإدارات التعليمية في إطار تنظيمي محدد في سبيل تطوير الأداء المهني والارتقاء بالمحتوي التعليمي بكل مدارس المحافظة.