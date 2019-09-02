لوفرين باق ضمن صفوف ليفربول هذا الموسم
الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 03:11 م
وكالاتطباعة
أفادت شبكة سكاي سبورتس أن اللاعب ديان لوفرين سيبقى في نادي ليفربول على الرغم من اهتمام العديد من الأندية الإيطالية.
في حين حرص كل من روما وأي سي ميلان على ضم اللاعب الكرواتي الدولي إلى الدوري الإيطالي، لكن الريدز دعا إلى إنهاء المحادثات مع الأندية.
كما أن بطل الدوري الإيطالي يوفنتوس مهتم بـ لوفرين بهدف تأمين تغطية للاعب جورجيو كيليني.
جدير بالذكر أن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا انضم إلى الريدز من ساوثامبتون قبل خمس سنوات، وشارك في 170 مباراة مع النادي.
في حين حرص كل من روما وأي سي ميلان على ضم اللاعب الكرواتي الدولي إلى الدوري الإيطالي، لكن الريدز دعا إلى إنهاء المحادثات مع الأندية.
كما أن بطل الدوري الإيطالي يوفنتوس مهتم بـ لوفرين بهدف تأمين تغطية للاعب جورجيو كيليني.
جدير بالذكر أن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا انضم إلى الريدز من ساوثامبتون قبل خمس سنوات، وشارك في 170 مباراة مع النادي.