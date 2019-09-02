لوفرين باق ضمن صفوف ليفربول هذا الموسم

أفادت شبكة سكاي سبورتس أن اللاعب ديان ​لوفرين​ سيبقى في نادي ليفربول على الرغم من اهتمام العديد من الأندية الإيطالية.



في حين حرص كل من روما وأي سي ميلان على ضم اللاعب الكرواتي الدولي إلى ​الدوري الإيطالي​، لكن الريدز دعا إلى إنهاء المحادثات مع الأندية.



كما أن بطل الدوري الإيطالي ​يوفنتوس​ مهتم بـ لوفرين بهدف تأمين تغطية للاعب جورجيو كيليني.



جدير بالذكر أن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا انضم إلى الريدز من ​ساوثامبتون​ قبل خمس سنوات، وشارك في 170 مباراة مع النادي.