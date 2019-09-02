سلطات هامبورج تغلق التحقيقات بشأن هوية اللاعب جاتا

أغلقت سلطات مدينة هامبورج التحقيقات بشأن هوية باكيري جاتا مهاجم فريق هامبورج الألماني لكرة القدم.



وذكرت سلطات المدينة أنها لم تتوصل إلى ما يدعو إلى اتخاذ أي إجراء بشأن اللاعب الجامبي المهاجر إلى المدينة.



وكان تقرير إعلامي ألماني قد ادعى قبل فترة أن اللاعب قد يكون قد لعب تحت اسم وعمر مزيفين، مشيرا إلى أن عمره قد يكون 23 عاما وليس 21 عاما.



وكان جاتا قد هاجر إلى ألمانيا في عام 2015 وهو في السابعة عشر من عمره، وانضم إلى هامبورج في يونيو 2016.



وسجل جاتا لفريق هامبورج في المباراة التي انتهت بالفوز على هانوفر 3 صفر أمس الأحد، ليساعد الفريق على البقاء في صدارة دوري الدرجة الثانية الألماني بعد خمس مراحل من بداية المسابقة.



ولم يتضح بعد ما إذا كانت طلبات الاستئناف المقدمة من أندية نورنبرج وبوخوم وكارلسروه ضد هزائمهم أمام هامبورج استنادا إلى مشاركة اللاعب، ستستمر أم لا.