الحكم على مدبري محاولة انقلاب عام 2015 بالحبس في بوركينافاسو

قضت محكمة في بوركينا فاسو بحبس زعيمي الانقلاب عام 2015 وهما الجنرال "جيلبرت ديندري" بالحبس لمدة 20 عاما والجنرال "جبريل باسوليه" لمدة 10 أعوام.



حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الاثنين هذا النبأ دون إعطاء المزيد من التفاصيل.



وكان قد أدين "ديندري" الذي يوصف ب"الذراع الأيمن" للرئيس السابق "بليز كومباوري" بتهمة مهاجمة أمن الدولة والقتل، فيما أدين الجنرال "باسولي" وزير الخارجية في عهد "كومباوري" بتهمة الخيانة.



يذكر أن النطق بالحكم على الجنرالين الذين يوصفان بأنهما "العقل المدبر" للمحاولة الانقلابية في سبتمبر عام 2015، يأتي بعد جلسات محاكمة استمرت 19 شهرا.



يشار إلى أن بوركينافاسو شهدت محاولة انقلاب على نظام المرحلة الانتقالية التي أعقبت الإطاحة ب"كومباوري" وراح ضحيتها 14 شخصا، كما أصيب 270 آخرون بجروح.