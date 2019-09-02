تأجيل دعوى بطلان انتخابات "الأهلى" لـ3 نوفمبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، الإثنين، تأجيل الدعوى المقامة من وائل عوض ومحروس بدر، عضوين بالنادي الأهلي، للمطالبة ببطلان انتخابات النادي الأهلي التي فاز بها محمود الخطيب وقائمته، إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل.



وذكرت الدعوى رقم 11421 لسنة 72 قضائية، أن سبب الطلب ببطلان الانتخابات هو عدم إدراج أسماء أعضاء الشيخ زايد في الجمعية العمومية رغم حصولهم على حكم قضائي رقم 30817 لسنة 71 ق، واجب النفاذ بمشاركتهم في الجمعيات العمومية للنادي.



كانت انتخابات النادي الأهلي قد أسفرت عن فوز محمود الخطيب برئاسة النادي وقائمته الكاملة، قبل أن تقام دعوى قضائية ببطلان إجراءاتها وما ترتبت عليها من قرارات.