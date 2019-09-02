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مصر

وزير الدفاع يفتتح مشروع تطوير النظام الإشاري لقوات حرس الحدود

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 03:06 م
جريدة الدستور
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افتتح الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، المرحلة النهائية من مشروع تطوير النظام الإشاري الجديد لقوات حرس حدود والذي يحقق التأمين الإشاري لكافة عناصر حرس الحدود على مختلف الإتجاهات الإستراتيجية، وذلك بعد تطويرها وتدعيمها وفقًا لأحدث النظم العالمية.

كما افتتح عددًا من المواقع الإشارية الجديدة، معلنًا بدء التشغيل التجريبي لمركز التحكم الرئيسي في أنظمة وشبكات المواصلات الإشارية لإدارة الإشارة بواسطة الفيديو كونفرانس.

يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالتطوير والتحديث المستمر للأجهزة والمعدات لمختلف القيادات والإدارات والأسلحة.

وألقى مدير إدارة الإشارة كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تقدمه من دعم لتطوير وتحديث وحدات الإشارة وحرصها على امتلاك أحدث المنظومات العالمية بما يسهم في دعم قدراتها وإمكانياتها القتالية، مشيرًا إلى إستمرار إدارة الإشارة في التدريب الجاد والحفاظ على الكفاءة القتالية والاستعداد القتالى العالى والدائم، مع استمرار التركيز على تطوير أداء العنصر البشري وتأهيله.

ونقل القائد العام تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات المسلحة، وتقديره لما يبذلوه من جهود وتضحيات للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية، كما قدم التحية لشهداء القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم فداء لوطنهم من أجل القضاء على الإرهاب، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على التطوير الدائم والمستمر لكافة الاسلحة والمعدات والأجهزة المختلفة التي توفر كافة سبل التفوق التقني والعملياتي.

وتفقد القائد العام للقوات المسلحة معرضًا للمعدات الإشارية اشتمل على عرض لإمكانيات مراكز القيادة والسيطرة المطورة وأسلوب عملها وتأمينها في جميع حالات الطوارئ، كذلك معدات شبكات المواصلات الإستراتيجية ومحطات الألياف الضوئية المطورة وأنظمة الاتصالات الحديثة التي تم ادخالها للقوات المسلحة.

وشاهد عرضًا لمعدات الاتصال الداخلي المطورة لصالح العناصر المدرعة وذات الجنزير.

وكرم الفريق أول محمد زكي عدد من المتميزين وأسر الشهداء والمصابين؛ تقديرًا لما قدموه من جهود وتضحيات جليلة في سبيل رفعة الوطن.

حضر الافتتاح الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

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