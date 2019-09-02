القمص دانيال ماهر يشارك بمؤتمر "اكتشف نفسك "

يشارك القمص دانيال ماهر، راعي كنيسة مار جرجس طنطا، في فعاليات مؤتمر "اكتشف نفسك، اليوم

تحت الأنبا غبريال ملاك، أسقف بني سويف، بدير السيدة العذراء مريم ببياض بني سويف، والذي يستمر في الفترة من 2 حتى 4 من سبتمبر الجاري.



وألقى محاضرة بفعاليات المؤتمر بعنوان "نور وملح" بحضور الشباب الجامعي من الأقباط المشاركين بالمؤتمر.



ويشارك بالحضور في فعاليات المؤتمر الأنبا رافائيل، أسقف كنائس وسط القاهرة، والشماس بولس ملاك، والقمص دانيال، ماهر راعي كنيسة مار جرجس بطنطا.



وتستعد الكنيسة لاستقبال عيد النيروز في منتصف سبتمبر المقبل، أو عيد رأس السنة القبطية، والتي تعتمد على الشهور المصرية القديمة، والتي تبدأ بشهر توت، وتنتهي بشهر مسرى الكبير الذي تمر به الكنيسة حاليا ونسئ الصغير وهو عبارة 6 أيام.