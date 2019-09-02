لوكاكو يهز شباك الإنتر ويكرر ما فعله روبرتو كارلوس

نجح النجم الكولومبي ​روميلو لوكاكو​ في هزّ الشباك خلال مباراة ​الإنتر​ وكالياري يوم أمس، ضمن الجولة الثالثة من بطولة ​الدوري الإيطالي​ التي انتهت بفوز النيراتزوري بنتيجة هدفين مقابل هدف.



واستطاع لوكاكو أن يسجل الهدف الثاني للفريق عن طريق ركلة جزاء، وهو الهدف الثاني له بعد أن سجل في الجولة الأولى أمام ليتشي.



ولفتت شبكة سبورت ميديا سيت إلى أن لوكاكو بات رابع لاعب في تاريخ الإنتر يسجل في أول جولتين بالدوري الإيطالي بعد ​روبرتو كارلوس​ و​جيامباولو باتزيني​ و​ستيفان يوفيتيتش​.



