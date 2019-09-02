براتب يصل لـ2500 جنيه.."القوى العاملة" تعلن عن 315 فرصة عمل

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توفير فرص عمل بنحو 315 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات الصناعات الغذائية بمدينة نصر، وبراتب يصل إلى 2500 جنيه، وذلك للشباب حتى 40 سنة.



وتتضمن الوظائف المتاحة، 100 منسق ممرات، وذلك براتب 2050 جنيهًا، و100 موظف أمن، وذلك براتب 2400 جنيه، وذلك للعمل 12 ساعة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصلا على مؤهل متوسط.



كما تطلب الشركة، 50 كاشير، وذلك براتب 2050 جنيها، و5 مدخلي بيانات، وذلك براتب يتراوح من 2300 جنيه إلى 2500 جنيه، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على مؤهل عال، وتحتاج الشركة، لـ30 بقالا، و30 جزارا، براتب يتراوح من 2350 إلى 2500 جنيه.



وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، وسكن، وبدل للفروع شرفم الشيخ وبورتو السخنة.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على تلك الوظائف، الاتصال على 01148222992، والتواصل مع المدير المسئول محمد إبراهيم، أو التوجه لمقر الشركة في 131 شارع مصطفى النحاس، الحي الثامن، مدينة نصر.