تعرف على موعد انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم انطلاق دورته الجديدة خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ.



ووجهت إدارة المنتدى الدعوة للشباب من جميع أنحاء العالم للمشاركة في المناقشات التي ستركز هذا العام على قضايا السلام والتنمية والإبداع، من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى خلال موعد أقصاه 10 نوفمبر المقبل.