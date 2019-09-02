الصين ترحب باتفاق الحكومة والمعارضة على وقف إطلاق النار في ميانمار

رحبت الصين اليوم الاثنين، بالبيان المشترك الذي أصدرته حكومة ميانمار وأربع جماعات مسلحة حول وقف إطلاق النار.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" - في تصريح اليوم الاثنين - إن هذه الخطوات تؤدي إلى تخفيف حدة الوضع شمالي ميانمار، وإن الصين تدعم بشدة عملية السلام في ميانمار وتحث دائما جميع الأطراف في ميانمار على حل الخلافات من خلال الحوار والمشاورات، معتبرا أنه من مصلحة البلدين وشعبيهما الحفاظ على السلام والهدوء على الحدود بين الصين وميانمار.



وأضاف شوانغ "نتمنى أن تستطيع الأطراف المعنية مواصلة محادثات السلام والحفاظ على وقف إطلاق النار شمالي ميانمار، وسوف تواصل الصين القيام بدور بناء في هذا الصدد".