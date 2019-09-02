التحريات: "الجن" وراء ذبح سائق 15 مايو زوجته وقتل طفله

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة، الإثنين، عن تفاصيل اتهام سائق بذبح زوجته وإلقاء طفله من الطابق الخامس بمدينة 15 مايو.



أشارت التحريات الأولية، إلى أن المتهم سائق وقتل زوجته وابنه بسبب مروره بحالة نفسية سيئة وشعوره بـ"هلاوس" واعتقاده بوجود "جن" معه داخل الشقة.



وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، قد تلقى إخطارًا من قسم شرطة 15 مايو مفاده وجود متوفية ومصاب داخل عقار بمدينة 15 مايو.



بالانتقال والفحص تبين قتل زوجة على يد زوجها وإلقاء المتهم طفله 3 سنوات، من الطابق الخامس؛ بسبب خلافات زوجية ومرور الزوج بحالة نفسية سيئة، فأمر اللواء محمد منصور، مدير الأمن، بتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.