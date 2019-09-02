"العشماوي" توضح أليات مواجهة ختان الإناث بالمحافظات

قالت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن البرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث يقوم بالعديد من حملات التوعية بجريمة ختان الإناث، مشيرة إلى أن هناك عدد من الأليات لمجابهة ختان الإناث، من خلال خط نجدة الطفل 16000، ولجان حماية الطفولة بالمحافظات وفروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات.



وأوضحت أن حملة "احميها من الختان" استفاد بها أكثر من 3 مليون مستفيد، كما أن خط نجدة الطفل 16000 استقبل 1488 بلاغ واستشارة خاصة بختان الاناث.



وأضافت أن إنشاء اللجنة الوطنية يأتي في سياق التزام الدولة بالقضاء على ختان الإناث، لافتة إلى أهمية التعاون مع يونيسف مصر وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ودعمهم المستمر لجهود المجلس القومي للطفولة والأمومة.

