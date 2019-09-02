اجتماع رؤساء الأحياء لتقييم الأداء في العريش

أكد رئيس مركز ومدينة العريش ماجد محمد أحمد ضرورة استجابة رؤساء الأحياء لمشاكل المواطنين وبذل مزيد من الجهد لحلها، مطالبا رئيس كل حي بتقديم بيان بما قام به خلال الأسبوع الماضي وما قبله.



جاء ذلك خلال اجتماع رئيس المركز، اليوم الاثنين، مع جميع مديري الإدارات ورؤساء أحياء المدينة؛ لمناقشة ما تم عمله خلال الأسبوع الماضي وتقييم الأداء داخل الأحياء.



وطالب رئيس المركز مديري الإدارات بسرعة التفاعل مع رؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين والقضاء على الشكاوى (كل فى مجال تخصصه)، وبذل المزيد من الجهد لحل مشاكل المواطنين.



وبمناسبة قرب العام الدراسي الجديد، طالب أحمد رؤساء الأحياء بمتابعة اللجنة المشكلة للمرور على المدارس ومتابعة كافة الأعمال المتعلقة بتجهيز وإعداد المدارس لاستقبال العام الجديد. كما أكد ضرورة استمرار الجولات والزيارات الميدانية المفاجئة لمتابعة ما يتم من أعمال في مختلف الأحياء.