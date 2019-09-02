تنفيذ 53 مشروعًا للصرف الصحي فى الشرقية

قال محافظ الشرقية، إنه جار تنفيذ 53 مشروعا للصرف الصحي في 9 قرى بالشرقية تتكلف 400 مليون جنيه وذلك في إطار جهود الدولة لإقامة تلك المشروعات للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.



وأكد المحافظ، في بيان اليوم الاثنين، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التعاون التام مع الشركة المنفذة لتلك المشروعات وتذليل كافة العقبات أمامها للالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لها.



وأضاف أن تلك المشروعات تتضمن إقامة محطات معالجة ورفع وشبكات وخطوط طرد، ويتم تنفيذها في قرى جزيرة السعادة، العلوية، أولاد سيف، الصوة، السناجرة، العمارة، صفط الحنة، قصاصين الشرق، وأبراش بمراكز الزقازيق وبلبيس وأبوحماد والحسينية ومشتول السوق.