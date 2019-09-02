عاطل يذبح زوجته ويلقي طفله من الطابق الخامس

ذبح عاطل زوجته، فجر اليوم الإثنين، وألقى نجله من الطابق الخامس ما أدى إلى مقتله.



بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا من الأهالي يفيد بذبح عاطل زوجته عقب مشاجرة بينهما فجر اليوم، وألقى طفله 3 سنوات، من الطابق الثالث فلفظ أنفاسه الأخيرة.



وانتقلت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة 15 مايو، وألقت القبض على المتهم الذي احتجزه الأهالي، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتمت إحالته للنيابة التي تولت التحقيق.

