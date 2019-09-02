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مدير حلبة برشلونة: السيطرة لى السباق لم يكن سهل

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 02:54 م
جريدة الدستور
وكالات
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إعترف ​خوان فونتسيري​ مدير حلبة ​برشلونة​ التي تستقبل السباق ​الفورمولا 1​ ان تجديد العقد لسنة واحدة الى 2020 مع إدارة الفورمولا 1 لم يكن بالأمر السهل.

وقال فونتسير: "لم يكن الأمر سهل كان هناك قدرة الروزنامة الإستيعابية التي توقت على 21 سباق لكننا كنا نعلم ان رغبة ليبريتي ميديا بتمديد الروزنامة.

هذا منحنا الحماس للمحاولة على العمل على تجديد العقد وكنا نعتقد انه من من الممكن قيام بذلك ونجحنا". وببقاء برشلونة هذا يعني انه سيكون هناك 22 سباق في موسم 2020.

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